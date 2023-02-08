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  • Логистический центр за 100 млн долларов планирует построить Wildberries в Алматы
pxhere.com Сегодня, 13:19
40
Сегодня, 13:19
40
Фото: pxhere.com

Логистический центр за 100 млн долларов планирует построить Wildberries в Алматы

Строительство логистического центра обсудили на встрече аким города Ерболат Досаев с основателем Wildberries Татьяной Бакальчук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В его строительство международный маркетплейс планирует инвестировать около 100 миллионов долларов США.

"Алматы сегодня выступает хабом в центральноазиатском регионе для многих международных организаций, поэтому для города это дополнительная возможность в части создания комфортных условий для ведения бизнеса, как для местных инвесторов, так и для зарубежных", — отметил аким Ерболат Досаев.

В рамках проекта ожидается содействие предпринимателям мегаполиса в масштабировании их бизнеса на рынке интернет-продаж.

Как отметила Татьяна Бакальчук, строительство логистического центра автоматически откроет доступ для казахстанских производителей к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries. На площадке уже представлена продукция казахстанских производителей и в ближайшее время ассортимент будет увеличиваться. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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#логистика #строительство #Алматы #бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:19
40
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