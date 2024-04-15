Ливень подтопил несколько дворов в Кентау
Вчера, 22:53
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Вчера, 22:53Вчера, 22:53
157Фото: otyrar.kz
В Кентау прошёл ливень, который подтопил несколько частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, в результате осадков пострадали дворы трёх частных домов, подвал одного дома и 26 объектов на рынке "Салиха ана".
Но повода для паники нет, говорят в ДЧС. Сотрудники акимата вместе со спасателями урегулировали ситуацию. Сейчас она оценивается как стабильная.
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