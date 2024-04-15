  • 16 Апреля, 00:23
  • BAIGENEWS

Ливень подтопил несколько дворов в Кентау

Вчера, 22:53
АВТОР
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otyrar.kz Вчера, 22:53
Вчера, 22:53
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Фото: otyrar.kz

В Кентау прошёл ливень, который подтопил несколько частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, в результате осадков пострадали дворы трёх частных домов, подвал одного дома и 26 объектов на рынке "Салиха ана".

Но повода для паники нет, говорят в ДЧС. Сотрудники акимата вместе со спасателями урегулировали ситуацию. Сейчас она оценивается как стабильная.

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