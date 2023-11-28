Липовые билеты на концерт 50 Cent продавали в Алматы

Мошенническую схему с продажей билетов на концерты разоблачила полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Под подозрение попал 18-летний алматинец.

"Под видом официального представителя компании по продаже билетов он обманывал граждан. Действовал онлайн: принимал заказы на билеты в Instagram. Для более масштабного продвижения в социальной сети злоумышленник нанял SMM-менеджера", - сообщили в Управлении криминальной полиции города.

Подозреваемый задержан.

В УП Алмалинского района по заявлениям обманутых граждан зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК - “Мошенничество”. Некоторым из алматинцев злоумышленник продал "билеты" на концерт 50 Cent.