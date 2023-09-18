Летевший из Турции в Россию самолёт экстренно приземлился в Актобе

В Актобе совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший из турецкой Антальи в Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажирам сообщили о технической неисправности, высадили в казахстанском аэропорту и провели через таможенный контроль.

В авиакомпании причину инцидента не назвали. Но сообщили, что пассажиров рейса вскоре заберут.