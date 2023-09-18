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  • BAIGENEWS

Летевший из Турции в Россию самолёт экстренно приземлился в Актобе

Сегодня, 17:20
АВТОР
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t.me/flyredwings Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: t.me/flyredwings

В Актобе совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший из турецкой Антальи в Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажирам сообщили о технической неисправности, высадили в казахстанском аэропорту и провели через таможенный контроль.

В авиакомпании причину инцидента не назвали. Но сообщили, что пассажиров рейса вскоре заберут.

"Пассажиров совершившего посадку на запасном аэродроме рейса WZ-3072 доставят в Екатеринбург на запасном самолёте. Резервный борт уже совершил посадку в Актобе, в ближайшее время будет объявлена посадка", - сказано в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.

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