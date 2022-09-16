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  • Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено
МЧС РК Сегодня, 07:45
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Фото: МЧС РК

Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено

Диверсия не могла стать причиной возникновения лесных пожаров в Костанайской области, сообщили в прокуратуре региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас проверяют другие версии, а именно - неосторожное обращение с огнём. Не исключается и версия умышленного поджога. Однако пока она тоже не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что задержан руководитель Басаманского лесного хозяйства. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать подобные должности.

"Это в том числе включает бездействие со стороны руководителя данного учреждения и непринятие своевременных мер по устранению лесного пожара в лесном фонде. Прокуратурой рассматриваются уголовные дела: умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб, а также уничтожение и повреждение лесов. На сегодняшний день признаков умышленного поджога либо диверсии не установлено", - сказал прокурор Управления прокуратуры Костанайской области Нурсултан Сатубалдин.

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#Костанайская область #лесной пожар
Сегодня, 07:45
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