Леонид Агутин потребовал миллион с блогера, который обвинил его в сатанизме

Российский певец и композитор Леонид Агутин потребовал ещё миллион рублей с тульского блогера, который обвинил его в сатанизме. Ранее он отсудил у Ильи Мамаева миллион рублей морального вреда, теперь хочет ещё столько же за судебные издержки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

В 2020 году Мамаев заявил, что Агутин программирует людей через клип на песню "Включите свет". Почти час блогер рассуждал о числах дьявола, которые он там увидел, мировом заговоре, глобальном похолодании и намекал на связь певца с масонами. Музыкант в итоге подал на него в суд за клевету. Блогер пришёл в суд только один раз.

Но как cообщил адвокат Агутина, сторона Мамаева намеренно затягивала дело. Сначала блогер ввёл в заблуждение, что у него прописка в Орле, поэтому иск подали в орловский суд. Потом выяснилось, что Мамаев из Тулы. В итоге разбирательство затянулось почти на три года. Иск удовлетворили в полном объёме. Ролик удалили.

Теперь музыкант намерен взыскать все расходы, которые он понёс, в том числе транспортные. Сумму оценили в 1 млн 96 тысяч рублей.