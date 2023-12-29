Ленинский в Атамекен: шесть сёл переименуют в Павлодарской области

В Павлодарской области переименуют шесть сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Переименование одобрили депутаты областного маслихата. Докладчиком на сессии маслихата выступил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Медет Тауаскан.

По проекту посёлок Ленинский переименуют в Атамекен. Депутаты одобрили новые названия для Озерновского сельского округа Железинского района и села Озёрное – оба Майлы. Бобровский сельский округ станет Жанабетом, Фёдоровский округ и райцентр – Томарлы, Верненский округ будут называть Алтаем, как и село Львовка. В районе Теренколь также выбрали новые названия для Воскресенского сельского округа и Воскресенки – Аулиеагаш, села Берёзовка – Аккайын, Трофимовки – Коржынколь.

Ранее переименование обсуждали на заседании областной ономастической комиссии 23 ноября, заключение было положительным.