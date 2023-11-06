Легковушка врезалась в грузовик: шесть человек погибли на месте ДТП

На трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП в результате, которого погибли шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель Volkswagen и пять пассажиров легковушки", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работает следственная группа.