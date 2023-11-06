Легковушка врезалась в грузовик: шесть человек погибли на месте ДТП
Вчера, 16:45
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Вчера, 16:45Вчера, 16:45
357Фото: скриншот из видео
На трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП в результате, которого погибли шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель Volkswagen и пять пассажиров легковушки", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работает следственная группа.
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