  • 7 Ноября, 01:46
  • BAIGENEWS

Легковушка врезалась в грузовик: шесть человек погибли на месте ДТП

Вчера, 16:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Вчера, 16:45
Вчера, 16:45
357
Фото: скриншот из видео

На трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП в результате, которого погибли шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель Volkswagen и пять пассажиров легковушки", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работает следственная группа.

Самое читаемое

Наверх