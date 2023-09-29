Легковушка влетела в остановку: о состоянии пострадавших сообщили врачи

Легковушка протаранила остановку в Астане. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, среди которых есть ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Соцсеть взбудоражили жуткие кадры - на них видно, как машина теряет управление, влетает в дорожный "карман" и врезается в людей, ожидавших автобус.

Полиция выясняет причины происшествия.

"По предварительным данным просмотра камеры видеонаблюдения видно, что автомобилю Mazda была создана аварийная ситуация автомобилем-микроавтобусом Mercedes. Ведётся дознание", - сказал глава Управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.

В столичном управлении здравоохранения сообщили о семи пострадавших. Одной из них была пятилетняя девочка. Она отделалась ушибами, её отправили лечиться на дому.

На больничной койке оказалось два человека, их состояние стабильное, но, по прогнозам врачей, лечение займёт до трёх недель.