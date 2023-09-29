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Легковушка влетела в остановку: о состоянии пострадавших сообщили врачи

Сегодня, 21:59
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Легковушка протаранила остановку в Астане. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, среди которых есть ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана"

Соцсеть взбудоражили жуткие кадры - на них видно, как машина теряет управление, влетает в дорожный "карман" и врезается в людей, ожидавших автобус.

Полиция выясняет причины происшествия.

"По предварительным данным просмотра камеры видеонаблюдения видно, что автомобилю Mazda была создана аварийная ситуация автомобилем-микроавтобусом Mercedes. Ведётся дознание", - сказал глава Управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.

В столичном управлении здравоохранения сообщили о семи пострадавших. Одной из них была пятилетняя девочка. Она отделалась ушибами, её отправили лечиться на дому.

На больничной койке оказалось два человека, их состояние стабильное, но, по прогнозам врачей, лечение займёт до трёх недель. 

"Двое лежат в отделении политравмы. Первая помощь оказана. Находятся под наблюдением. У них у всех переломы разной степени тяжести. Нижние конечности, тело - ушибы мягких тканей, ссадины, раны", - сказал врач-травматолог отделения политравмы и эндопротезирования Многопрофильной городской больницы №1 Айдос Бердыбеков. 

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