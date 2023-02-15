Легендарный хоккеист заявил о желании вернуться в "Барыс"

Фото: Sports.kz

Бывший защитник астанинского "Барыса" Кевин Даллмэн в интервью youtube-каналу "INSPORT" рассказал о том, что хотел бы вернуться в казахстанский клуб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мне хотелось бы в какой-то момент быть полезным для ребят и команды. Я скучаю по ребятам, по всем. Да, может быть, я скучаю еще по хоккею и может еще способен поиграть. Кто знает, может я еще вернусь поиграть. Я бы с удовольствием принес пользу команде, неважно в какой роли — скаут, тренер, помощник тренера. Я хотел бы двигаться именно в этом направлении", — сказал Даллмэн.

Отметим, что в общем канадский хоккеист выступал за астанинскую команду на протяжении девяти лет. Игровой свитер Даллмэна висит над площадкой в "Барыс-Арене".