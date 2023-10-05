Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау

Жительница пригорода Кокшетау – села Красный Яр – Зауре Кушунова обвиняет медиков в гибели своего 17-летнего сына. Подросток проходил лечение у стоматолога местной поликлиники, а после впал в кому и скончался в отделении реанимации. По убеждению женщины, врач занёс ему инфекцию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Он просто хотел вылечить зубы…"

В доме жительницы села Красный Яр (восемь километров от Кокшетау) Зауре Кушуновой траур: больше двух недель назад она похоронила своего 17-летнего сына Асылжана. Мальчик учился на третьем курсе Высшего технического колледжа. По словам женщины, летом перед учёбой сын решил подлечить два верхних зуба.

"В конце июля он пошёл к стоматологу в нашу поликлинику (Центр первичной медико-санитарной помощи – Прим. авт.), тот отправил на снимок. Потом в августе несколько раз был на приёме. Воспалилась десна, врач прописал антибиотики, сын пропил пять дней. 4 сентября снова идёт на приём, стоматолог открывает ему больничную справку в колледж. А шестого числа под утро у ребёнка поднимается температура. Оказывается, ночью была рвота. В тот день он ночевал у бабушки с дедушкой, они тут недалеко живут. Родители мужа вызывают скорую, звонят мне, я побежала к ним", – со слезами вспоминает женщина.

Она недоумевает, почему фельдшеры не забрали сына с высокой температурой в больницу.

"Скорая приехала примерно в 05.20 часов. До их приезда я сама лично измеряла ребёнку температуру – 42 градуса. Дали жаропонижающее, и когда приехали медики, было уже 39,7. Но это ведь тоже много! Измерили давление, послушали, осмотрели горло – сказали, красное. Рекомендовали обработать смесью люголя с кызылмаем, полоскать солевым раствором и днём в 12 часов пойти в фильтр-кабинет нашей поликлиники. Сын так и сделал. Там тоже выписали лечение и отправили домой", – разводит руками Зауре.

В этот же день Асылжану стало хуже. Его госпитализировали в многопрофильную областную детскую больницу.

"Примерно в пять вечера родители позвонили, сказали, что он совсем плох. Скорая, наконец, забирает. У моего ребёнка уже налицо искривление рта, он сильно ослаб, не мог идти своими ногами. Медики сказали, что еле посадили его в машину: он у меня довольно крупный. Начался паралич правой половины тела. В больнице около сына собралось много врачей, вызвали доктора из отделения реанимации. Сразу взяли много анализов, повезли на компьютерную томографию в многопрофильную областную больницу", – отметила Зауре Кушунова.

Спустя какое-то время, по словам матери, мальчик впал в кому.

"Седьмого сентября мне сообщили, что сын впал в кому. Сначала первой степени, потом второй. До этого врач предупреждал, что самая опасная – кома-три, оттуда не все могут вернуться. Восьмого числа звонили из поликлиники, спрашивали, как мой ребёнок. А как он может быть, если он – в коме?! Отёк мозга, началось заражение крови. Врачи собирали консилиум, каждые три часа брали анализы – ко мне с "ДамуМед" приходили сообщения. Потом был консилиум с участием врачей из Астаны, делали повторно КТ и МРТ. После этого мне врачи сказали, что моему сыну инфекцию занесли через зуб", – подчеркнула убитая горем женщина.

"Мне сказали, что сын проснулся. Но это был не он"

16 сентября – день, подаривший надежду и окончательно её уничтоживший.

"16 числа мне позвонили из реанимации. Сказали, вышел из комы. Я была счастлива, лечу в больницу. Оказалось, ошибка. Передо мной извинились: оказалось, перепутали. Не мой ребёнок проснулся. Но я всё равно была очень рада, ведь раз другие дети выходят оттуда, значит, и мой обязательно вернётся. Медики сказали купить доппитание, потому что сын крупный. Я забрала в аптеке последние шесть упаковок. Но в тот же вечер часам к семи мне сообщили, что сердце моего мальчика остановилось", – мама снова начинает плакать.

Асылжана похоронили 19 сентября. А 28-го Зауре Кушунова написала заявление в прокуратуру. По её убеждению, в смерти вполне здорового 17-летнего подростка виновны медработники – занесший инфекцию врач-стоматолог и бригада скорой, которая не забрала пациента с высокой температурой в больницу.

"Может, привези сына раньше, время бы не было упущено. И его бы спасли. Но в первую очередь, стоматолог. О том, что инфекцию занесли через зуб даже не я – врачи сказали. Пока мой мальчик был в коме, ему выкачали из носа четыре с половиной литра гноя – с одной пазухи два и два с половиной – с другой", – сокрушается мама погибшего подростка.

У Зауре трое детей, Асылжан был старшим. У неё остались дочь, ей 14, и 11-летний сын. Поднимает ребятишек женщина одна: супруг скончался семь лет назад. О местном стоматологе, по её словам, пациенты отзываются не очень хорошо: как минимум груб и неэмпатичен. Но платного доктора Зауре позволить своим детям не может: это сильно бьёт по скромному бюджету семьи.

Другой пострадавший: "Неправильно поставили пломбу"

"Моя сноха рассказала, что её родственница летом тоже ходила к этому стоматологу. Ей тоже занесли инфекцию, и тоже был гной. Но она потом долечиваться в столицу поехала. Ей выкачали гной и вылечили зуб. А моего сына не спасли, не повезло нам", – с болью говорит Зауре Кушунова.

Корреспондент связался с мамой ещё одного пациента, пострадавшего от этого доктора. Мальчика тоже пришлось госпитализировать. Оказалось, дантист в Красном Яре неправильно запломбировал зуб.

"Летом у сына распухла щека, губа. За три-четыре месяца до этого он лечил зубы у этого стоматолога. Сильная боль застала нас ночью за городом, мы были у бабушки. Перетерпели, утихомирили обезболивающим. Утром выехали в город – отёк пошёл уже на глаза. Отправились к стоматологу в областную детскую больницу, как раз был праздник Курбан Айт, не оказалось детского врача. Впрочем, проблема с детским стоматологом для Кокшетау – это уже притча во языцех. Посоветовали найти платного доктора или терпеть до будней. Мы поехали в областную, со скандалом положили. Гной собрался, делали надрез над губой, выкачивали гной, очищали, антибиотики. Лежал десять дней. Нам сразу сказали: ваш врач неправильно поставил пломбу, не очистил там хорошо. Хотела пойти к виновнику наших бед и указать на его профессиональную ошибку. Но в круговороте дел не дошла", – заключила Айгерим Т.

"Мне сказали, что врач лечил УСТНО"

А Зауре ждёт результатов вскрытия. На сегодня пока нет официального ответа, что именно привело к трагедии. В Центре первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр корреспонденту BaigeNews.kz сообщили, что в настоящее время данный врач-стоматолог находится на больничном. Главный врач отказался от комментариев, он предложил дождаться заключения экспертов. В областной станции скорой медицинской помощи также обещали дать предметный ответ позднее. Руководство областной многопрофильной детской больницы, где спасали ребёнка, также отказалось предоставить информацию о клинической картине и диагнозе. Медучреждение сослалось на указание Управления здравоохранения Акмолинской области. В свою очередь, пресс-служба облздрава в лаконичном ответе на вопрос сообщила о начатой проверке.

"Для предоставления полноценной и достоверной информации при управлении будет создана комиссия для проведения проверки и принятия соответствующих мер в случае, если выявятся нарушения", – отметили в ведомстве.

Между тем, безутешная мать боится, что виновных уведут от ответственности.

"Предполагали менингит, но сами врачи говорили, что при этом были бы сильная головная боль и светобоязнь. Как мне объяснили, гной идёт через нос, потом в мозг. Я опасаюсь, что врачи будут друг друга прикрывать. В один из звонков медсестра поликлиники сказала, что стоматолог лечил сына УСТНО, то есть он не при чём. Не могу понять, как это – устно? Мне сейчас очень тяжело, я только-только, едва прихожу в себя. Но мне приходится записывать видео, говорить с журналистами – ведь мой ребёнок лежит в земле, нельзя, чтобы это сошло с рук. Также если в будущем ещё кто-то пострадает, я буду считать себя виноватой тоже", – заключила Зауре Кушунова.

В происходящем разбираются не только медики, но и правоохранительные органы. BaigeNews.kz обязательно расскажет о том, как развивались события в этой трагической истории.

Фото и видео Асель Турар