Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау

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В Заилийском Алатау резко возросла лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". За сутки в горах зафиксировали 37 сходов снежных масс. Общий объём сошедшего снега превысил 34 тысячи кубометров. Причина - резкое потепление и обильные осадки.

На опасных участках дорог выставлены блок-посты, они ограничивают доступ в зону риска. Специалисты рекомендуют всем, кто отправляется в горы, быть предельно осторожными.