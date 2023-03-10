Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау

- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 14:58 133
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 14:53 93
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 14:04 243
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 349
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 13:50 261
- С 1 апреля госорганы будут штрафовать за переработку сотрудников 13:46 276
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 13:34 259
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 13:14 330
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 13:13 389
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 275
- Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ 12:52 341
- Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале 12:34 348
- 77 избирательных участков будут работать за рубежом 12:04 552
- На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы 11:59 355
- Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу 11:51 692
- Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках 11:38 535
- В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре 11:36 410
- В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты 11:35 370
- СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции 11:05 456
- Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление 10:50 460
- Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК 10:25 328
- Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку 10:03 427
- Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном 09:41 366
- Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге 09:30 627
- Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев 09:15 426
- GGG официально отказался от титула чемпиона мира 08:37 761
- Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау 08:22 550
- В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя 08:02 495
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году 07:37 802
- Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову 06:45 520
- В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации 05:12 464
- Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет" 04:05 488
- В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT 03:28 710
- Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО 02:40 680
- Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане 01:29 617
- Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта 00:45 517
- В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену 09.03.2023 615
- Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы 09.03.2023 622
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1139
- "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании 09.03.2023 825
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 536
- Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса 09.03.2023 631
- Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан 09.03.2023 1060
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 602
- Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам 09.03.2023 582
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 595
- Золотой щит: зачем Казахстан массово скупает драгметалл 09.03.2023 827
- Ещё один крупный завод планируют построить в ВКО 09.03.2023 720
- Суд над вайнерами: подозреваемого Султанбаева не отпустили под домашний арест 09.03.2023 606
- Можно ли курить во время Рамадана, и что должны знать верующие с сахарным диабетом 09.03.2023 888
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 640
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 640
- Суд отказал Гульмире Сатыбалды в переводе под домашний арест 09.03.2023 617
- Каток и хоккейная площадка могут появиться в школах Казахстана 09.03.2023 601
- Столичные школьники получили грант от компании Microsoft 09.03.2023 567
- Допинговый скандал не помешает Ильину баллотироваться на пост главы Федерации тяжёлой атлетики 09.03.2023 627
- Лукашенко назвал дату вступления Беларуси в ШОС 09.03.2023 651
- Трамваи на солнечных батареях появятся в Павлодаре 09.03.2023 698
- С 1 июля увеличат зарплату водителям скорой помощи 09.03.2023 876
- Вылетевший в Ташкент самолёт вернулся в аэропорт Алматы 09.03.2023 629
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1016
- Илья Ильин о тяжелоатлетах, попавших в допинг-скандал: "Нужно поддержать наших ребят" 09.03.2023 732
- Внесудебное банкротство: возле ЦОНов активизировались мошенники 09.03.2023 857
- Суд Франции оштрафовал Мухтара Аблязова за неявку в суд 09.03.2023 692
- Аренда жилья подорожала в феврале в Казахстане 09.03.2023 638
- Краснокнижные подснежники зацвели в горах Алматы. Учёные обратились к жителям 09.03.2023 780
- Назначен новый глава Фонда социального медстрахования 09.03.2023 749
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 9449
- Члены "Ак жол" встретились с коллективом компании "Мерусарии и К" в Павлодаре 09.03.2023 888
- Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте 09.03.2023 857
- Токаев посетил машиностроительный завод в Уральске 09.03.2023 646
- Потасовка Сапиева и Мусиханова: в Сети пишут об отчислении тяжелоатлета из колледжа 09.03.2023 723
- Стало известно, была ли убита сенатор Гульмира Каримова 09.03.2023 8874
- Могут ли выпустить Масимова на свободу из-за тяжёлого заболевания — МВД 09.03.2023 4666
- Спас тонущего ребёнка: 14-летнего героя наградили в Туркестанской области 09.03.2023 840
- В чём подозревают генерал-майора Билялова, рассказал глава МВД 09.03.2023 1245
- Около 70 тысяч грузовиков пересекли госграницу без таможенного контроля — сенатор 09.03.2023 718
- Снизить пенсионный возраст для спасателей предлагают в Казахстане 09.03.2023 670
- В Грузии решили отозвать законопроект об иноагентах, из-за которого начались протесты 09.03.2023 822
- Как казахстанцы смогут доказать факты пыток со стороны правоохранителей, объяснили в МВД 09.03.2023 717
Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау
В Заилийском Алатау резко возросла лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". За сутки в горах зафиксировали 37 сходов снежных масс. Общий объём сошедшего снега превысил 34 тысячи кубометров. Причина - резкое потепление и обильные осадки.
На опасных участках дорог выставлены блок-посты, они ограничивают доступ в зону риска. Специалисты рекомендуют всем, кто отправляется в горы, быть предельно осторожными.
"В этом году у нас в полтора раза выше нормы снега. Это говорит о том, что сегодня меняется температура - потепление. Снег становится более тяжелым и опасным. В этой связи нашими специалистами ежедневно проводится мониторинг наиболее опасных участков. И где мы видим те или иные риски, мы проводим профилактические работы", - сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кайрат Бекенов.
-
Trend news
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 290
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 9358
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1416
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1200
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1068
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1221
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5139
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9390
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1392
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2135
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1976
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 13955
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1511
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1399
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1304
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4255
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1686
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3258
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2732
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4949
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9490
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1832
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2518
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34500
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1634
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2073
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2643
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2023
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5067
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2974
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2697
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6156
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3134
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2200
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2328
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12649
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2409
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11953
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15271
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2708
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4046
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1759
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7706
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16915
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25759
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4046
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2900
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4126
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2439
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2773
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43052
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2445
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4274
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6007
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11511
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3621
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27739
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4269
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4508
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3042
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5570
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39233
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4051
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2550
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3911
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3828
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20163
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4510
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8886
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38490
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3872
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4037
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14863
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8970
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5151
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3509
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122096
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4954
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 4142
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5844
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 252
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1101
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 535
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 601
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 594
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 639
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 638
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1011
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 805
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1029
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1729
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1339
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1265
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1803
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1735
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1719
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1577
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2431
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2600
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2308
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3153
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2996
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2359
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2552
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3184
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2464
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3117
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3331
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3240
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3724
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2715
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3026
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3086
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3528
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3458
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4040
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3663
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3395
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3075
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3217
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3575
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4078
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4191
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4309
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4054
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4429
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4806
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3980
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4421
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3901
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3584
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3908
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3873
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4135
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4572
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4639
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3670
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5450
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4177
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4659
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4133
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4547
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4663
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4347
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3973
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3722
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4433
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4393
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4174
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4168
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5016
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4280
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4325
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3975
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5246
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4580
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6318
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4614
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5066
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5584