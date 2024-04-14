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Лаура Алмагамбетова взяла "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе

Сегодня, 17:48
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t.me/olympickz Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: t.me/olympickz

В Бишкеке проходит заключительный день соревнований по женской борьбе в рамках чемпионата Азии. Казахстанка Лаура Алмаганбетова успешно выступила в весе до 57 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка дошла до финального блока, где в схватке за третье место встретилась с Сезим Жуманазаровой из Кыргызстана.

Встреча продлилась недолго. Казахстанская спортсменка досрочно выиграла схватку и завоевала "бронзу".

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