Лаура Алмагамбетова взяла "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
139Фото: t.me/olympickz
В Бишкеке проходит заключительный день соревнований по женской борьбе в рамках чемпионата Азии. Казахстанка Лаура Алмаганбетова успешно выступила в весе до 57 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка дошла до финального блока, где в схватке за третье место встретилась с Сезим Жуманазаровой из Кыргызстана.
Встреча продлилась недолго. Казахстанская спортсменка досрочно выиграла схватку и завоевала "бронзу".
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