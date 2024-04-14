Лаура Алмагамбетова взяла "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе

В Бишкеке проходит заключительный день соревнований по женской борьбе в рамках чемпионата Азии. Казахстанка Лаура Алмаганбетова успешно выступила в весе до 57 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка дошла до финального блока, где в схватке за третье место встретилась с Сезим Жуманазаровой из Кыргызстана.

Встреча продлилась недолго. Казахстанская спортсменка досрочно выиграла схватку и завоевала "бронзу".