Лариса Долина снялась в российско-турецком сериале

Российская певица Лариса Долина снимается в новом российско-турецком сериале, где у нее одна из ведущих ролей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

"Сразу согласилась. Снимаюсь редко, соглашаюсь только там, где есть, что поиграть. Я играю роль мамы главного героя картины, очень непростую и властную женщину с характером, иногда циничную, иногда жесткую, но любящую своего сына и свою внучку", — рассказала певица в интервью телеканалу.

Отмечается, что народная артистка не закатывала истерик, а ее райдер оказался на удивление простым.

"У меня очень простой райдер, в нем нет ничего необычного. Зимой я черешню просить не буду. Лимон, вода и кофе. Все", — призналась Лариса Долина.

У Долиной за плечами семь киноролей. С особой теплотой артистка вспоминает фильм "Мы из джаза", где она сыграла кубинскую певицу. Тогда Долина была на шестом месяце беременности.

Как сообщает RG.ru, российско-турецкий сериал "Блеск" рассказывает о знакомстве россиянки и турка, которое перерастает в большую аферу.

"Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с "наследственностью" — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение - фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю", — говорится в синопсисе сериала.

Режиссёр сериала — Мария Агранович, шоураннер — Маруся Трубникова. Продюсеры — Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Эльмира Айнулова и Мария Журомская, креативный продюсер — Инна Оркина-Сексте.

Съёмки сериала начались в Санкт-Петербурге на Неве, а завершились в Стамбуле на берегах Босфора. Отмечается, что все серии выйдут в 2023 году.