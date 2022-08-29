Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства

Фото: скриншот из видео

Кызылординские полицейские задержали 21-летнего жителя города, стрелявшего в воздух, передает BaigeNews.kz.

В социальных сетях была опубликована видеозапись стрельбы неизвестного предположительно из оружия на территории Кызылорды.

"Подозреваемый задержан. В качестве вещественного доказательства у него изъято оружие российского производства ВПО-925 (светозвуковое 7,62х39) в количестве 1 штука и патрон", - говорится в сообщении ДП области.

Досудебное расследование продолжается.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

Напомним, местный житель во время свадьбы стрелял в воздух. Инцидент произошел на окраине города. В результате стрельбы никто не пострадал.