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  • Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства
скриншот из видео Сегодня, 06:13
82
Фото: скриншот из видео

Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства

Кызылординские полицейские задержали 21-летнего жителя города, стрелявшего в воздух, передает BaigeNews.kz.

В социальных сетях была опубликована видеозапись стрельбы неизвестного предположительно из оружия на территории Кызылорды. 
                                                                                                                                                                                                                                                            "Подозреваемый задержан. В качестве вещественного доказательства у него изъято оружие российского производства ВПО-925 (светозвуковое 7,62х39) в количестве 1 штука и патрон", - говорится в сообщении ДП области.

Досудебное расследование продолжается.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

Напомним, местный житель во время свадьбы стрелял в воздух. Инцидент произошел на окраине города. В результате стрельбы никто не пострадал.

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#Кызылорда #свадьба #Стрельба #оружие #полиция
Сегодня, 06:13
82
Журналист

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