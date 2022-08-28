Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


polisia.kz Вчера, 23:11
128
Фото: polisia.kz

Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы

Начато расследование в отношении кызылординца, стрелявшего предположительно из оружия в воздух, передает BaigeNews.kz.

По информации ДП региона, 27 августа в социальной сети начали распространяться видео, где молодой парень стреляет в небо предположительно из оружия.

Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту в отношении 21-летнего жителя Кызылорды зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Начато досудебное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Кызылорда #свадьба #Стрельба
Вчера, 23:11
128
Журналист

Рекомендуем

Наверх