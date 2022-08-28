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Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы
Начато расследование в отношении кызылординца, стрелявшего предположительно из оружия в воздух, передает BaigeNews.kz.
По информации ДП региона, 27 августа в социальной сети начали распространяться видео, где молодой парень стреляет в небо предположительно из оружия.
Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия. В результате стрельбы никто не пострадал.
По данному факту в отношении 21-летнего жителя Кызылорды зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Начато досудебное расследование.
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