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Кыргызстан обратился в ЕЭК из-за затора на границе с Казахстаном

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скриншот с видео kaktus.media Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: скриншот с видео kaktus.media

Мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии выехала на кыргызско-казахстанскую границу из-за скопления грузового автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Группа ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". Сопровождал её министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. 

"Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны", - говорится в сообщении. 

По данным ЕЭК, с 24 августа казахстанская сторона увеличила пропуск грузовых автомашин с 2-3 машин до 8-9 машин в час. ЕЭК продолжит мониторинг ситуации.

22 августа ГКНБ Кыргызстана сообщило о скоплении грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный". Указывалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стоят около 430 машин.

В КНБ РК заявили, что какие-либо ограничительные меры не вводились, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламент времени досмотра строго соблюдается.

"Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы", - отметили в КНБ.

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