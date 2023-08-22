Около 430 фур стоят на границе Казахстана с Кыргызстаном
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
151Фото: politring.com, иллюстративное фото
Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сообщает, что 22 августа фиксируется скопление грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
"На 12:00 перед КПП в очереди на выезд из Кыргызстана около 430 машин. За вчерашние сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины", - говорится в публикации.
В сообщении указывается, что пограничная служба ГКНБ Кыргызстана ограничений не вводила, и пункт пропуска работает в повседневном режиме.
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