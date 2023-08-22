КНБ прокомментировал скопление транспорта на границе с Кыргызстаном

В КНБ прокомментировали скопление грузового автотранспорта на границе Казахстана с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz.

Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы.

Ранее управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сообщало, что 22 августа фиксируется скопление грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный".