Квоты для кандасов планируют увеличить в Казахстане в 2023 году

Фото: egemen.kz

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подготовило проект "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2023 год", передаёт BaigeNews.kz

Проект приказа "Об установлении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2023 год" опубликован на сайте "Отрытые НПА" для публичного обсуждения. Планируется установить: региональную квоту на прием кандасов на 2023 год в количестве 1925 человек, а также региональную квоту на прием переселенцев на 2023 год в количестве 6727 человек.

19 ноября 2022 года проект приказа направлен в Общественный совет по вопросам социально-трудовой сферы. Принятие проекта приказа не повлечёт за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.