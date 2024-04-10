Квартиру подарили родителям тройни в Костанае
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
118Фото: Минздрав РК
В перинатальном центре Костанайской областной больницы торжественно выписали тройняшек. Два мальчика и девочка с именами Айару, Ардан и Арлан родились в семье Абдрахмановых, передаёт BaigeNews.kz.
"Я очень благодарна докторам. Несмотря на то, что я уже родила 5 детей, эта беременность была особенной. Меня поддерживали всю беременность. А чуткость и доброжелательность медицинского персонала перинатального центра запомнится навсегда. Низкий вам поклон, врачи, сёстры, санитарки. Ваша работа – бесценна", - сказала мама тройни Акшагуль Абдрахманова.
За последние шесть лет это первая тройня в Костанае.
В честь такого пополнения аким города вручил семье ключи от новой квартиры в областном центре.
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