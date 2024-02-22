Кушать подано, но не вами: кто вмешается в скандал со школьными обедами в Костанае?

Конфликт между отделом образования и школьными столовыми такой же горячий, как обеды их учеников. В январе этого года поставщики питания заявили, что администрация учебных заведений отказалась продлевать с ними договор на год, хотя обязана была это сделать. Они грозились судами чиновникам и уверяли: пока идут разбирательства, кормить детей будет некому. Корреспонденту BaigeNews.kz в костанайской прокуратуре сообщили, что ими проведена проверка, которая подтвердила факт нарушения законодательства отделом образования. Но проблема, по информации республиканской Ассоциации общественного питания, так и не решилась. Есть ли риск оставить костанайских детей без горячих обедов?

Против всех правил?

Поставщики питания в школьных столовых Костаная оказались в ситуации, когда вроде бы и правы, только вот им от этого не легче. Согласно правилам организации питания министерства просвещения, договор с ними заключается на год с возможностью дважды быть пролонгированным. Но с условием, что кормящие обедами предприятия не имеют никаких нареканий и нарушений. То есть работают хорошо – кормят детей дальше без всяких конкурсов и госзакупок. Этот механизм и создавался с целью стимулирования поставщиков питания подавать вкусные и полезные обеды. Только вот что-то пошло не так, и директора школ один за одним стали отказываться продлять договоры. Чтобы разобраться в ситуации, костанайский бизнес даже позвал на помощь Ассоциацию общепита Казахстана.

"Что делают костанайские чиновники от образования? В нарушение всех правил, они продлевают с поставщиками питания договоры не на год, а всего на 2 месяца, чтобы весной разыграть конкурсы и определить новые фирмы, которые будут кормить детей. Чем это опасно для бизнеса? Вместо того, чтобы думать, как накормить детей вкусно, он вынужден тратить деньги на юристов, формировать новую конкурсную документацию, а если не согласен будет с результатами тендера, то судиться. Потому что нет никакой вероятности, что он сможет выиграть конкурс в школе, в которой работал 15-20 лет", - говорит представитель Ассоциации Марина Лаптева.

В такой ситуации, по информации Лаптевой, 90 процентов костанайских поставщиков школьного питания. Хотя министерство просвещения открыто говорит, что договоры должны быть автоматически продлены. Но отдел образования Костаная, видимо, решил по-другому.

Была ли "палочка"?

Чиновники от образования, впрочем, уверены, что они ничего не нарушают. А во всем, мол, виноваты сами поставщики питания. Якобы плохо работают.

"В декабре прошлого года в школьных столовых проведена совместная проверка департамента санэпидконтроля и прокуратуры. Обнаружены были болезнетворные палочки и микроорганизмы. Поэтому с целью организации качественного питания детей мы решили заключить договоры только на два месяца и объявить новые конкурсы, чтобы избежать всех коррупционных рисков. Из одного источника мы никакие договоры не заключаем, все в рамках закона", - сообщила представитель отдела образования Назгуль Дюсекбаева.

Только вот для школьных столовых результаты этой проверки оказались новостью. Ведь никто их официально об обнаружении "палочки" в еде или смывах не предупреждал.

"Если были нарушения в работе столовых, почему бизнес не поставили в известность? Необходимо официальное основание отказать в пролонгации договоров. Нарушения должны быть актированы и подтверждены санврачами и прочими госорганами. И что, получается, что у всех поставщиков такие проблемы, раз работать с ними не хотят и намерены провести новый конкурс?", - удивляется Марина Лаптева.

В самой прокуратуре тогда тоже сильно удивились доводам отдела образования. Начальник отдела костанайской городской прокуратуры Ерлан Гутов подтвердил, что проверка действительно была. Но она проводилась комплексно в целом по школам, а не только по столовым.

Для Костаная закон не писан?

Представитель Ассоциации общепита Марина Лаптева говорит, что с таким упрямством чиновников сталкивается впервые. В декабре прошлого года аналогичные проблемы возникали и в других областях республики, но путем переговоров удалось убедить отделы образования в необходимости продлить договоры с поставщиками питания.

"Нарушений прав предпринимателей не было допущено, удалось сработать на превенцию. А костанайский отдел образования идёт на такие грубые нарушения! Они понимают, что понесут за это ответственность, наверное, какая-то мотивация к этому есть. Какая, утверждать мы не можем, но, я думаю, антикоррупционная служба разберется. При этом министерство просвещения выразило свою позицию как устно, так и письменно, оно на стороне поставщиков питания. Что еще нужно отделу образования? Чтоб сам господь Бог только спустился и сказал?", - недоумевает Лаптева.

В министерстве просвещения еще в январе отметили, что объявление новых конкурсов на горячие школьные обеды может отразиться на качестве питания и самом процессе: высок риск, что пока идет суд да дело, кормить детей будет некому.

"Вот представьте, поставщик питания не выигрывает конкурс. Ему нужно будет съехать со столовой, забрать свое оборудование. Новому поставщику необходимо заехать, наладить работу. Это все время и силы. А потом, если кто-то не согласится с результатами конкурса, то будет обжалование. Процедура может затянуться, а это все риски для срыва налаженного процесса приготовления школьных обедов", - сообщил руководитель управления министерства просвещения Тимур Кастуганов.

Корреспондент BaigeNews.kz еще раз связался с Мариной Лаптевой, чтобы выяснить, удалось ли решить проблему, над которой бились в Ассоциации общепита. Она ответила, что несмотря на результаты проверки прокуратуры и признание действий городского отдела образования незаконными, позицию чиновники пока не поменяли. Конкурсы на организацию школьного питания они собираются провести.