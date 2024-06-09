Курсирующие по ночной Астане автобусы показали в CTS
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В ночь с 8 на 9 июня в 00:00 часов в Астане на линию вышли ночные автобусные маршруты, передаёт BaigeNews.kz.
Видео запуска маршрутов показала компания City Transportation Systems на своей странице в соцсетях — с пассажирами в салоне и людьми, ожидающими общественный транспорт на остановке.
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В списке ночных маршрутов: № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ "Пригородный"; № 202: Микрорайон "Отау" — Жағалау; № 203: Жилой массив "Коктал-1″ — Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол". Отследить движение маршрутов можно в мобильном приложении Avtobys.
Сообщалось, что автобусы будут курсировать с 00:00 до 06:00 часов. Стоимость проезда — 90 тенге.
Также в транспортной компании рассказали, что из-за ремонтных работ временно изменилась схема движения ряда маршрутов общественного транспорта. Речь идёт о маршрутах №№ 1, 12, 17, 21, 26, 32, 36, 46, 50, 53, 54, 55А, 55Б.
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