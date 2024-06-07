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Ночные автобусы в Астане: когда запустят и сколько будет стоить проезд

Сегодня, 16:33
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baigenews.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: baigenews.kz

В субботу, 8 июня, в Астане выедут на линию ночные маршруты №№ 201, 202, 203, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов. Время работы маршрутов с 00:00 часов ночи до 06:00 часов утра.

Сообщение маршрутов следующее:

— Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ "Пригородный";
— Маршрут № 202: Микрорайон "Отау" — Жағалау;
— Маршрут № 203: Жилой массив "Коктал-1" — Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол".

Стоимость проезда составит 90 тенге.

Ранее сообщалось, несколько автобусных маршрутов будут ездить по Астане ночью.

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