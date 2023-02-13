- Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдали в Актау 20:23 44
- В "Яндекс.Такси" ответили на претензии АЗРК 20:16 56
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 19:43 827
- Курс тенге укрепился на 1,7 процента за неделю 19:28 189
- Блогеры и онлайн-платформы могут агитировать в соцсетях 19:10 222
- Названа причина блэкаута в шести областях Казахстана 18:55 277
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 18:43 250
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 18:37 743
- Уголовное дело возбудили в отношении торгового дома "ТЭК Казахстан" 18:28 371
- Пережила 53 остановки сердца - в Астане врачи несколько раз за сутки спасли пациентку 18:16 715
- ЦИК зарегистрировал партийный список партии "Ак жол" 18:13 246
- Условия предоставления интернет-площадей для размещения предвыборных агитационных материалов 18:10 284
- Дворец школьников, воркаут-площадка и роддом: Кульгинову показали, что строят в Шымкенте 18:04 302
- Производство гречки значительно выросло в Казахстане 18:03 222
- Павлодарский НХЗ остановил выпуск дизтоплива 17:45 400
- Тайник с оружием нашли в Таразе 17:38 374
- 18 убийств на бытовой почве произошло в Казахстане с начала года 17:24 378
- 80 миллионов тенге собрала в помощь гражданам Турции Национальная сеть волонтёров в РК 17:21 331
- В КГА прокомментировали слова генпрокурора и расследование дела в отношении сотрудников 16:59 396
- Вновь "заминировали" школу в Усть-Каменогорске 16:32 380
- Более 20 тысяч выпускников в Казахстане не смогли набрать пороговый балл на январском ЕНТ 16:13 432
- Легализация авто: больше 60 тысяч заявок одобрили в Казахстане 16:11 457
- Болельщики ФК "Каспий" перекрыли дорогу в Актау 15:56 314
- Ушёл из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков 15:42 560
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 15:34 1046
- Раненые в Петропавловске школьники находятся в реанимации 15:28 639
- ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы в мажилис от ОСДП 15:20 383
- Почти 40 часов в неделю уделяют казахстанцы своей работе - статистика 14:37 403
- В Казахстане охотиться с огнестрельным оружием можно будет только с 21 года 14:35 402
- Расследование в отношении "Яндекс.Такси" приостановлено - АЗРК 14:12 568
- Несколько школ "заминировали" в Павлодаре 13:50 669
- Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана 13:50 351
- Казахстанцы стали реже переезжать в Россию 13:38 664
- Из-за метели ограничено движение в Жамбылской и Жетысуской областях 13:33 380
- Все казахстанские школы проверят на безопасность после случая в Петропавловске – Минпросвещения 13:17 434
- В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели судьи КС 13:16 369
- Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция 12:55 410
- Казахстанец выиграл Кубок мира по шорт-треку 12:20 454
- Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте 12:07 798
- Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня 12:05 390
- Судьи Конституционного суда будут получать пожизненные выплаты 11:50 703
- В Казахстане безработной молодёжи предлагают вакансии по SMS 11:49 425
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 11:37 799
- Шансы Кожалиевой и Шураева на выборах прокомментировал эксперт 11:25 1423
- Массовое отключение электричества произошло в шести регионах Казахстана 11:12 595
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 10:46 33102
- Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции 10:33 880
- Землетрясение в Турции и Сирии: более 33 тысячи погибших 10:20 473
- 15 организаторов финпирамиды Qarat Invest осуждены в Алматы 10:13 502
- Казахстанские спортсмены стали вторыми в медальном зачёте на X чемпионате Азии по лёгкой атлетике 09:55 634
- Сколько казахстанцев переселились с юга на север страны в 2022 году 09:40 589
- Коронавирусом за сутки заразились менее 50 казахстанцев 09:29 404
- Названа позиция Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после вылета с турнира в Абу-Даби 09:11 482
- Что необходимо положить в "тревожный чемоданчик", рассказали в МЧС РК 08:43 750
- Новый автобусный маршрут запустили в Астане 07:58 23742
- Казахстанец выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку 07:29 503
- 30 собак чуть не съели друг друга от голода после внезапной смерти хозяина 06:01 3063
- Рыба задыхается в водоёмах Павлодарской области 05:21 600
- В Индии призвали заменить День святого Валентина на День обнимания коров 04:37 641
- Мангистау показал отрицательную рентабельность в земледелии 03:50 719
- Шымкентские врачи провели сложную операцию пациентке из Таджикистана 02:13 1076
- Через комиксы к знаниям: в карагандинской школе стали изучать историю Казахстана с помощью аниме 01:45 581
- У ФК "Актобе" снова появились многомиллионные долги перед игроками и тренерами 00:25 750
- Ольга Рыпакова официально завершила карьеру 12.02.2023 1024
- Школьники Экибастуза с понедельника вернутся c дистанционки за парты 12.02.2023 753
- Мотоциклы "Урал" местной сборки показали в Петропавловске 12.02.2023 6791
- Бублику грозит штраф за поломку ракетки во Франции 12.02.2023 665
- Последствия землетрясения в Турции сфотографировали из космоса 12.02.2023 1861
- Гуманитарную помощь на 30 миллионов тенге отправили актюбинцы в Турцию 12.02.2023 661
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 1885
- На неработающий туалет на набережной жалуются жители Актау 12.02.2023 838
- Семимесячный малыш выжил спустя шесть дней под завалами в Турции 12.02.2023 3999
- Штормовое предупреждение на понедельник объявили в шести регионах страны 12.02.2023 5253
- Ещё семерых выживших в Турции извлекли из под завалов казахстанские спасатели 12.02.2023 1170
- Собаки с бирками на ушах появятся на улицах Павлодара 12.02.2023 5477
- В аэропорту Костаная хотят увеличить площадь аэровокзала 12.02.2023 1274
- У казахстанского спасателя, ликвидирующего последствия землетрясения в Турции, родилась дочь 12.02.2023 2402
- Стало известно, когда сборная Казахстана по футболу сыграет с Россией 12.02.2023 792
- Разовый ввоз лекарств в Казахстан взят на особый контроль — Минздрав 12.02.2023 798
- Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на чемпионате Азии 12.02.2023 1715
Курс тенге укрепился на 1,7 процента за неделю
По итогам торгов рыночный курс тенге составил 450,79 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 1,7 процента (с 458,69), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка.
На внешнем валютном рынке с 3 по 10 февраля произошёл ряд значимых событий.
Минтруда США сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 13 000 до 196 000 за прошлую неделю. Это превышает средний прогноз аналитиков.
"После председатель ФРС США Джером Пауэлл наряду с другими руководителями просигнализировал, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо для подавления инфляции и замедления экономического роста. На этом фоне доходности казначейских облигаций США продемонстрировали рост, укрепляя позицию доллара США (индекс DXY вырос на 0,69%)", - сообщили в Нацбанке РК.
Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих центрального банка. Эксперты отмечают, что данное решение обусловлено желанием властей видеть во главе ЦБ человека, который не будет спешить с прекращением ультрамягкой денежно-кредитной политики.
Все эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков:
- мексиканское песо укрепилось на 1,6 процента;
- турецкая лира - на 0,1 процента;
- российский рубль ослаб на 4 процента (с 70,6 до 73,39) на фоне роста дефицита бюджета (1,8 триллиона рублей по итогам января 2023 года).
-
Trend news
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 18:37 676
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 15:34 1040
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 11:37 798
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 10:46 32783
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 1880
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 1704
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 2694
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 982
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6039
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8108
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 3222
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1591
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11646
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 54627
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1789
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1759
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3993
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1392
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2387
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2119
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15455
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5201
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30071
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2326
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2851
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2860
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71356
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21509
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23211
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2980
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5703
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8048
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2803
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3261
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2697
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 252064
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2394
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2583
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3870
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3542
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2753
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2816
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4464
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3984
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4514
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2838
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2972
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3673
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3087
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3614
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3026
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3203
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4936
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3318
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3291
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14480
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3034
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3678
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7072
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3560
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4251
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4674
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10904
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3904
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17363
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4777
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3998
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134591
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3912
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41778
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7815
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7263
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7458
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 18716
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7782
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21945
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 11025
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 4191
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4719
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 4177
-
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 18:43 240
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1382
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1120
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1464
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1069
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1192
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1379
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1399
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1667
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1605
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1573
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1697
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1700
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1714
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1601
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1549
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1610
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1655
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1839
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1779
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1863
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1909
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1746
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2545
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1929
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1934
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1886
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1741
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1836
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1885
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2137
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1733
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1931
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1889
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1983
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2060
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2293
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2106
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2301
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1992
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2513
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2443
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3506
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2592
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2492
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3454
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2565
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3156
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2819
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3034
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3313
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3233
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3159
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3078
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2893
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3118
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3226
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3222
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3214
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3440
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3328
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3611
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3750
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3604
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3591
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3787
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3670
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3895
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3743
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3678
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3866
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3948
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6457
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4463
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5424
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6405
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 6131
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 6156
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 6047
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5486