Курс тенге укрепился на 1,7 процента за неделю

По итогам торгов рыночный курс тенге составил 450,79 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 1,7 процента (с 458,69), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

На внешнем валютном рынке с 3 по 10 февраля произошёл ряд значимых событий.

Минтруда США сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 13 000 до 196 000 за прошлую неделю. Это превышает средний прогноз аналитиков.

"После председатель ФРС США Джером Пауэлл наряду с другими руководителями просигнализировал, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо для подавления инфляции и замедления экономического роста. На этом фоне доходности казначейских облигаций США продемонстрировали рост, укрепляя позицию доллара США (индекс DXY вырос на 0,69%)", - сообщили в Нацбанке РК.

Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих центрального банка. Эксперты отмечают, что данное решение обусловлено желанием властей видеть во главе ЦБ человека, который не будет спешить с прекращением ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Все эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков: