Курс на цифровизацию: чем может похвастаться Алматинская область

Фото: strategy2050.kz

О ходе цифровизации в регионе и проделанной работе с начала 2022 года корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в управлении цифровых технологий акимата Алматинской области.

В Алматинской области сфера цифровизации развивается в соответствии с Национальным проектом "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" и Эталонным стандартом "умных городов". Достижение индикаторов, предусмотренных национальным проектом осуществляется в рамках утвержденной дорожной карты по реализации на 2021-2025 годы.

В рамках обеспечения дорожной безопасности установлены системы регистрации нарушений правил дорожного движения (камеры видеонаблюдения) в количестве 12 штук на республиканских и областных автодорогах.

В Региональной геоинформационной системе подготовлен функционал для запуска двух пилотных услуг по предоставлению земельных участков. Для этого в системе реализовано и переведено на бой более 16 интеграционных взаимодействий с системами и базами данных центральных государственных органов, а также геопортал был аттестован на соответствие требованиям информационной безопасности.

Завершается реализация проекта "Ситуационный центр Алматинской области". Целью внедрения системы является мониторинг и анализ ключевых индикаторов развития области для обеспечения эффективного планирования, контроля развития области, повышения скорости предоставления достоверных данных руководству и обеспечения инструментами принятия управленческих решений. В системе предусмотрены кейсы как анализ криминогенной обстановки, анализ цен на социально-значимые товары, анализ наполненности школ, анализ инвестиционного портфеля области и другие.

Опубликован конкурс на создание Цифрового двойника Алматинской области. В рамках проекта планируется создание полной 2D и 3D копии города Қонаев и других населенных пунктов области c полной оцифровкой инженерных сетей и наложением слоев в геопортале. Это позволит планировать дальнейшую застройку города. Проект будет завершен до конца 2023 года.

В рамках подготовки к внеочередным выборам Президента был организован call-центр с коротким номером 109 для предоставления ответов на вопросы граждан касательно выборов, а также создан сервис "Проверь себя в списках избирателей" sailau.almobl.kz и Telegram-бот @sailau_almobl_bot для предоставления информации о избирательном участке.

Во исполнении указа Президента Республики Казахстан "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" внедрена информационная система "Protocol", обеспечивающая эффективное планирование и организацию совещаний акимата, а также цифровизацию работ по контролю и исполнению поручений руководства.

Кроме того, заключен договор с АО "Казпочта" по услугам гибридной электронной почты.

Также в Алматинской области была запущена Социальная ID карта, которая применяется для получения пособий и соцвыплат. Социальная карта объединяет в себе функционал платежной, транспортной, дисконтной карт, ученического билета. Универсальную карту разработали в рамках проекта "Социальный ID гражданина Казахстана".

Вместе с тем, с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи. Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В рамках концепции "Smart city" в городе Конаев функционирует Единый платежный документ, куда подключены услуги шести организаций, в будущем планируется подключение еще трех (водоканал, теплосервис и налоговая).

По итогам 10 месяцев текущего года в рамках утвержденной дорожной карты по реализации Национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" по Алматинской области на 2021-2025 годы достигнуто исполнение 6 годовых показателей: количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ; доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth; доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом; уровень оснащения полиции цифровыми инструментами; доля инновационно активных предприятий; доля оцифрованных земельных данных.

Стоит отметить, что в настоящее время в связи с разделением области плановые показатели дорожной карты по исполнению национального проекта были пересмотрены. Дорожная карта находится на согласовании в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Напомним, национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" утвердили в 2021 году со сроком реализации на пять лет. В план развития государственной программы вошли такие приоритетные задачи как: трансформация подходов оказания государственных услуг, обеспечение доступности всех государственных услуг на смартфоне, модернизация и развитие ЦОН, увеличение местного содержания ИКТ-продукции Республики Казахстан, доведение ИКТ экспорта до 500 миллионов долларов, сокращение документооборота и запросов между государственными органами, переход на онлайн учет отраслевых данных, внедрение цифровых инструментов взаимодействия граждан и государственного аппарата, развитие цифрового акимата, оцифровка трудовых договоров, цифровизация системы здравоохранения, доступность школьного контента из дома 24/7, развитие цифровых мер общественной безопасности и так далее.