  • 8 Ноября, 19:06
  • BAIGENEWS

Курс доллара вырос в Казахстане

Сегодня, 18:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
106
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют. Курс доллара по их итогам вырос на 2,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 466,95 тенге. 

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 471 тенге, Алматы - 470,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов находится на отметке 499,19 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,15 тенге.

Самое читаемое

Наверх