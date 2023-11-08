Курс доллара вырос в Казахстане
Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
106Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют. Курс доллара по их итогам вырос на 2,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс составил 466,95 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 471 тенге, Алматы - 470,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов находится на отметке 499,19 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,15 тенге.
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