Курс доллара вырос в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют. Курс доллара по их итогам вырос на 2,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 466,95 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 471 тенге, Алматы - 470,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов находится на отметке 499,19 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,15 тенге.