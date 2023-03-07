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pixabay.com Сегодня, 17:18
163
Сегодня, 17:18
163
Фото: pixabay.com

Курс доллара вырос в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос, передаёт BaigeNews.kz.

Курс составил 438,57 тенге, поднявшись за день на 5,14 тенге.

За месяц курс снизился на 19,08 тенге.

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#валюта #курс валют #доллар
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:18
163
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