Курс доллара вырос почти на 4 тенге в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам вырос сразу на 3,89 тенге и составил 461,1 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

До этого несколько дней подряд курс американской валюты снижался и 22 ноября достигал отметки до 457,2 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 465 тенге, Алматы - 463,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 503,5 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 64,4 тенге.