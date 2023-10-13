  • 13 Октября, 21:19
  • BAIGENEWS

Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

Сегодня, 21:14
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:14
Сегодня, 21:14
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 1,13 тенге и составил 476,98 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Алматы доллар продают по 480,5 тенге, в Астане - 481 тенге.

Курс евро составил 503,54 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, юаня - 65,27 тенге.

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