Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 1,13 тенге и составил 476,98 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Алматы доллар продают по 480,5 тенге, в Астане - 481 тенге.

Курс евро составил 503,54 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, юаня - 65,27 тенге.