Курс доллара снизился в Казахстане
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
128Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам снизился на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 465,86 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470 тенге, Алматы - 469,9 тенге.
Курс евро тоже снизился и составил 498 тенге. Российский рубль - 5 тенге, китайский юань - 63,77
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