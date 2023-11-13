Курс доллара снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам снизился на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 465,86 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 470 тенге, Алматы - 469,9 тенге.

Курс евро тоже снизился и составил 498 тенге. Российский рубль - 5 тенге, китайский юань - 63,77