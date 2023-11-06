Курс доллара снизился в Казахстане
Вчера, 21:45
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Вчера, 21:45Вчера, 21:45
200Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился на 2,38 тенге, передаёт BaigеNews.kz.
При закрытии торгов на KASE доллар продавали по 462,60 тенге. В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 466 тенге, в Алматы - 466,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 497,26 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 63,42 тенге.
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