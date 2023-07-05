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pxhere.com Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13
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Фото: pxhere.com

Курс доллара снизился накануне праздника в Казахстане

Тенге в ходе торгов на KASE укрепился к доллару, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 444,02 тенге за доллар, снизившись за сутки на 2,58 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 482,95 тенге, юаня - 61,32 тенге, российского рубля - 4,92 тенге.

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Сегодня, 18:13
384
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