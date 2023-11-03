  • 4 Ноября, 05:39
  • BAIGENEWS

Курс доллара резко снизился перед выходными в Казахстане

Вчера, 17:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 17:30
Вчера, 17:30
288
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам упал почти на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара перед выходными составил 464,98 тенге, снизившись за сутки на 2,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 468,5 тенге, в Алматы - 467,5 тенге.

Курс евро сложился на отметке 494,22 тенге, российского рубля - 4,99 тенге, китайского юаня - 63,59 тенге.

Самое читаемое

Наверх