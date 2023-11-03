Курс доллара резко снизился перед выходными в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам упал почти на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара перед выходными составил 464,98 тенге, снизившись за сутки на 2,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 468,5 тенге, в Алматы - 467,5 тенге.

Курс евро сложился на отметке 494,22 тенге, российского рубля - 4,99 тенге, китайского юаня - 63,59 тенге.