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Курс доллара и евро вырос в Казахстане

Сегодня, 17:20
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки американская валюта подорожала на 1,13 тенге. Средневзвешенный курс составляет 468,08 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 472,5 тенге, Алматы - 471,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 500,9 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,32 тенге.

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