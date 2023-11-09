Курс доллара и евро вырос в Казахстане
Сегодня, 17:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
120Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки американская валюта подорожала на 1,13 тенге. Средневзвешенный курс составляет 468,08 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 472,5 тенге, Алматы - 471,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 500,9 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 64,32 тенге.