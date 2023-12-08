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Курс доллара и евро снизился перед выходными в Казахстане

Сегодня, 21:20
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара снизился на 2,1 тенге и составил 457,71 тенге, передаёт BaigeNews.kz

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 462 тенге, Алматы - 462, 5 тенге.

Курс евро также стал значительно ниже и составил 494 тенге. Курс российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 64 тенге.

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