Курс доллара и евро снизился перед выходными в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара снизился на 2,1 тенге и составил 457,71 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 462 тенге, Алматы - 462, 5 тенге.

Курс евро также стал значительно ниже и составил 494 тенге. Курс российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 64 тенге.