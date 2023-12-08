Курс доллара и евро снизился перед выходными в Казахстане
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
112Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара снизился на 2,1 тенге и составил 457,71 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 462 тенге, Алматы - 462, 5 тенге.
Курс евро также стал значительно ниже и составил 494 тенге. Курс российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 64 тенге.
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