Курс доллара ещё снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют. Курс доллара по их итогам вновь снизился, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 463,63 тенге, упав на 2,23 тенге за сутки и на13,03 тенге за месяц.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 468 тенге, Алматы - 468,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 496,87 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 63,53 тенге.