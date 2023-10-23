Курильщиков в Казахстане стало меньше

Ежегодное обследование о потреблении табака показало, что число курильщиков сократилось на 1%, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 19,4% населения (в 2022 году – 20,4%) или 36% мужчин, 8,5% женщин. Доля курящих в сельской местности составила 19,6%, в городской местности – 19,3%. Из общего числа курящего населения 92,3% курят промышленно произведенные сигареты.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 12,4% населения, из них 11,8% некурящие. На работе подвергаются воздействию табачного дыма – 7,6% населения, из них 7,1% – некурящие. В местах общественного питания – 12,3% опрошенных респондентов подвергаются воздействию табачного дыма, из которых 11,6% – некурящие.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 29-38 лет, в остальных возрастных группах – снизилась.

Ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака было проведено в июле 2023 года в регионах республики. Респондентами выступили по одному члену 11829 домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше.