Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей

Четырёх парней подозревают в мошенничестве на популярной площадке курьерских услуг в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Киберполицейские обратили внимание на деятельность нескольких приезжих граждан.

"Молодые люди в возрасте 21 и 23 лет, по данным оперподразделения, используя приложение по оказанию услуг доставки, зарегистрировали более 50 фейковых аккаунтов, а затем принимали свои же фейковые заказы, за что получали бонусы каждой доставки, тем самым присвоили денежные средства на сумму более двух миллионов тенге", - сообщили в полиции.

По факту в Управлении полиции Медеуского района расследуется уголовное дело по части 2 статьи 190 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, с целью установления причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.