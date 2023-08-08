"Курьер" телефонных мошенников задержан в Темиртау

"Курьера" телефонных мошенников задержали полицейские Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 августа в Старогородской отдел полиции города Темиртау обратилась 75-летняя женщина. К ней позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП.

Вина ее 50-летней дочери доказана и для отвода от ответственности нужны деньги. После передал трубку женщине, голос которой был похож на голос ее дочери, она умоляла маму помочь ей.

Растерявшаяся пенсионерка сообщила, что дома имеются сбережения в сумме 19 000 евро и 14 700 долларов. Звонивший сказал, что отправит “курьера” и ей никуда идти не нужно.

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"Курьером" оказался 19-летний житель Тараза. Молодой человек прекрасно понимал, каким путем достаются денежные средства. На момент задержания при нем были 17 800 евро и 115 000 тенге.

В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.