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BaigeNews.kz Сегодня, 02:08
215
Сегодня, 02:08
215
Фото: BaigeNews.kz

Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис

В Казахстане желающие приобрести железнодорожные билеты с пересадкой могут воспользоваться онлайн-сервисом на сайте bilet.railways.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция "Проезд с пересадкой/составной маршрут" даёт возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд. 

В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам Костанай-Семей, Екибастуз-Алматы, Ерейментау-Уральск, Петропавловск-Актобе, Шымкент-Аркалык, Шымкент-Петропавловск, Костанай-Шымкент, Атырау-Семей и другим. 

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#поезд #онлайн услуги #железная дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:08
215
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