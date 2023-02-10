- Изменится ли для казахстанцев отдых в Турции, рассказали туроператоры 03:31 64
- Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис 02:08 215
- Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира 01:22 335
- В госсобственность вернули земли на побережье, выданные экс-чиновнику ВКО 00:45 404
- 95 юрт отправят пострадавшим в Турции из Казахстана 09.02.2023 377
- Итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов объявил ЦИК 09.02.2023 416
- Юный мошенник обманывал желающих приобрести мотоциклы казахстанцев 09.02.2023 596
- КазМунайГаз и Лукойл будут совместно разрабатывать проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" 09.02.2023 567
- МИД окажет помощь в доставке тела погибшего в Турции казахстанца на родину 09.02.2023 523
- Трассы закрыты в трёх областях Казахстана 09.02.2023 494
- Стало известно имя погибшего в Турции казахстанца 09.02.2023 900
- Сегодня персонифицирована ответственность избранников перед избирателями - Тимур Джумурбаев 09.02.2023 415
- Землетрясение произошло неподалёку от Алматы 09.02.2023 865
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1065
- Несколько дорог закрыты на выезде из Алматы 09.02.2023 532
- Скандал с переводом книг на казахский язык. В МИОР прокомментировали ситуацию 09.02.2023 976
- Политолог: избирательная кампания 2023 года пройдёт под знаком беспартийных и самовыдвиженцев 09.02.2023 416
- Казахстанские спасатели показали, как помогают искать под завалами людей в Турции 09.02.2023 488
- Может ли партия Жигули "доехать" второй на выборах в Парламент? Мнение эксперта 09.02.2023 504
- Названы участники Кубка Казахстана по футболу 09.02.2023 447
- Почему рост числа женщин у власти снизит коррупцию в Казахстане 09.02.2023 479
- Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования 09.02.2023 512
- Делегации палат парламентов стран Центральной Азии прибыли в Туркестан 09.02.2023 519
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 3894
- Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах 09.02.2023 459
- Регионы с высокой рождаемостью и смертностью назвали в Казахстане 09.02.2023 552
- Потенциал новых партий и преимущество старых - мнением о парламентских выборах поделилась политолог 09.02.2023 501
- Почему людей интересуют преступления. Интервью с "казахским Шерлоком" 09.02.2023 2111
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 220 миллионов тенге 09.02.2023 595
- Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева 09.02.2023 587
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 490
- Женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, но подвергаться насилию в семье - Балаева 09.02.2023 495
- 29 населённых пунктов области Улытау под угрозой подтопления 09.02.2023 464
- Новый закон о госзакупках разрабатывают в Казахстане 09.02.2023 701
- Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет 09.02.2023 552
- Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау 09.02.2023 867
- Токаев поручил МВД активизировать работу по раскрытию провокаций против журналистов 09.02.2023 799
- Необходима ускоренная консолидация усилий - эксперт о первом межпарламентском форуме Центральной Азии 09.02.2023 618
- В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ 09.02.2023 675
- Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё 09.02.2023 579
- "Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане 09.02.2023 666
- Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области 09.02.2023 722
- Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области 09.02.2023 719
- Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными 09.02.2023 691
- В МИОР напомнили журналистам о правилах работы на выборах 09.02.2023 469
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 09.02.2023 26621
- Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году 09.02.2023 556
- Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году 09.02.2023 13431
- Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии 09.02.2023 495
- Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана 09.02.2023 538
- Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году 09.02.2023 586
- Казахстанские спасатели достали троих выживших из-под завалов в Турции 09.02.2023 1287
- 400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области 09.02.2023 3721
- Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы 09.02.2023 700
- Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос 09.02.2023 1413
- Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан 09.02.2023 553
- Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК 09.02.2023 667
- Распродавать овощи из запасов начнут в Казахстане 09.02.2023 565
- Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев 09.02.2023 622
- Бекзат Жусупов стал председателем правления АО "Qazcontent" 09.02.2023 560
- Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам 09.02.2023 562
- Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане 09.02.2023 523
- 42 казахстанца вернулись из Турции на борту МЧС 09.02.2023 562
- В Минтруда посчитали фрилансеров в Казахстане 09.02.2023 494
- Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках 09.02.2023 593
- Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане 09.02.2023 587
- Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона 09.02.2023 599
- Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье 09.02.2023 790
- Снегопад накрыл Атырау 09.02.2023 727
- В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды 09.02.2023 625
- Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений 09.02.2023 805
- 22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области 09.02.2023 1732
- Геннадий Головкин определился, будет ли он продолжать карьеру 09.02.2023 849
- Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение 09.02.2023 909
- В работе WhatsApp произошел сбой 09.02.2023 666
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 09.02.2023 2113
- Пожар на подстанции оставил без электричества и воды 30 тысяч жителей Актюбинской области 08.02.2023 754
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 35755
- Дефицит газа в Уральске: как в Минэнерго обещают решить проблему 08.02.2023 644
- Казахстанцы в Турции: как наши соотечественники помогают пострадавшим от землетрясения 08.02.2023 1144
Сегодня, 02:08
215
215Фото: BaigeNews.kz
Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис
В Казахстане желающие приобрести железнодорожные билеты с пересадкой могут воспользоваться онлайн-сервисом на сайте bilet.railways.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".
При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция "Проезд с пересадкой/составной маршрут" даёт возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд.
В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам Костанай-Семей, Екибастуз-Алматы, Ерейментау-Уральск, Петропавловск-Актобе, Шымкент-Аркалык, Шымкент-Петропавловск, Костанай-Шымкент, Атырау-Семей и другим.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1063
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 3890
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 09.02.2023 2113
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 35722
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1106
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1260
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3525
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 996
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1954
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1707
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 14793
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 3908
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29010
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1953
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2496
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2509
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70918
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21065
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22708
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2463
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5316
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7587
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2318
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2757
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2360
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251005
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2044
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2167
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3454
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3051
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2433
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2464
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4060
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3554
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4131
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2505
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2507
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3105
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2597
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3242
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2634
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2832
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4579
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3005
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2938
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14053
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2692
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3195
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6709
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3183
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3744
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4220
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10399
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3514
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16988
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4394
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3627
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133583
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3506
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41342
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7290
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6836
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6928
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17809
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7367
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21302
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10632
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3798
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4308
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3716
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4208
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27623
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9387
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3509
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6541
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3800
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4309
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11080
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10643
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9756
-
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 490
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 767
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 734
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1132
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1099
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1087
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1262
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1068
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1263
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1235
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1155
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1255
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1212
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1392
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1454
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1509
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1578
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1414
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1957
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1549
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1519
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1542
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1404
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1465
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1467
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1751
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1397
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1557
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1548
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1568
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1699
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1796
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1761
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1856
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1673
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2159
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2086
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3037
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2240
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2137
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2980
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2248
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2799
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2468
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2687
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2852
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2803
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2793
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2709
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2557
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2782
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2871
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2866
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2885
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3065
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2954
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3272
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3389
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3209
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3227
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3440
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3289
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3529
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3376
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3300
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3482
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3567
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5999
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4126
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4948
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5921
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5629
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5646
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5505
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4988
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7178
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6561
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 8154
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8311
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 8240