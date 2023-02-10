Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане желающие приобрести железнодорожные билеты с пересадкой могут воспользоваться онлайн-сервисом на сайте bilet.railways.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция "Проезд с пересадкой/составной маршрут" даёт возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд.

В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам Костанай-Семей, Екибастуз-Алматы, Ерейментау-Уральск, Петропавловск-Актобе, Шымкент-Аркалык, Шымкент-Петропавловск, Костанай-Шымкент, Атырау-Семей и другим.