Кунсулу Закарья возглавила новый холдинг "QazBioPharm

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Кунсулу Закарья назначена главой нацходинга "QazBioPharm", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Ранее она занимала пост генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

"На должность генерального директора Холдинга приказом Министерства от 18 августа 2022 года назначена доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья", – говорится в сообщении ведомства.

Руководителя нового нацхолдинга представила министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Кунсулу Закарья является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19", – отметила Гиният.

Министр напомнила, что глава государства перед новым холдингом "QazBioPharm" поставил задачи по обеспечению биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка страны, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, снижения зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Ранее Кунсулу Закарья занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения РК. В министерстве отметили, что она известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии. Под руководством Кунсулу Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний".

НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации".

НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение".

НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID–19".