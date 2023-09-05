Кунсулу Закарья вошла в состав Высшей аттестационной комиссии России
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Распоряжением правительства Российской Федерации Кунсулу Закарья включена в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, передает BaigeNews.kz.
В документе распоряжения подписанным главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорится о следящих изменениях:
"1. В составе Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, утвержденном указанным распоряжением: а) включить в состав комиссии президента некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан Закарья К.(по согласованию)".
Высшая аттестационная комиссия РФ формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. ВАК России отвечает за присуждение учёных степеней и званий.
Напомним, в апреле этого года Закарья была назначена президентом Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.
Кунсулу Закарья - казахстанский ученый-биолог. Несколько лет возглавляла НИИ проблем биобезопасности. В августе 2022 года стала генеральным директором национального холдинга "QazBioPharm".