Кунсулу Закарья вошла в состав Высшей аттестационной комиссии России

Распоряжением правительства Российской Федерации Кунсулу Закарья включена в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, передает BaigeNews.kz.

В документе распоряжения подписанным главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорится о следящих изменениях:

"1. В составе Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, утвержденном указанным распоряжением: а) включить в состав комиссии президента некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан Закарья К.(по согласованию)".

Высшая аттестационная комиссия РФ формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. ВАК России отвечает за присуждение учёных степеней и званий.

Напомним, в апреле этого года Закарья была назначена президентом Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.

Кунсулу Закарья - казахстанский ученый-биолог. Несколько лет возглавляла НИИ проблем биобезопасности. В августе 2022 года стала генеральным директором национального холдинга "QazBioPharm".