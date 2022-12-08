Кульгинов своеобразно попрощался с астанчанами

Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов, лишившийся должности несколько часов назад, написал прощальный пост в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие жители столицы! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей столицы. Три с половиной года мы вместе с вами развивали наш город, работали над решением проблем, а также над тем, чтобы сделать столицу ещё лучше и комфортнее", - обратился он к астанчанам.

Кульгинов заявил, что с первого дня вступления в должность акима ежедневно встречался с жителями.

"Одним из основных вопросов на тот момент было решение проблем дольщиков. За каждым долгостроем, как вы знаете, стояли судьбы тысячи людей, которые на протяжении долгих лет ждали свои долгожданные квартиры. За это время нам удалось сократить количество дольщиков с порядка 16 тысяч семей до двух тысяч семей-дольщиков", - написал Кульгинов.

Другим важным направлением он назвал развитие окраин.

"Каждый четвёртый житель столицы живет в жилых массивах. По поручению Главы государства приняли отдельный план по развитию ЖМ. За это время проделали большой объём работ в ЖМ: построили порядка 700 км сетей газоснабжения, 42 км водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, 250 улиц, 300 дворов и общественных пространств. Значительно увеличили объём строительства как инфраструктурных (газовые тепловые станции, новая станция питьевой воды, ливневые канализационные сети и др), так и социальных объектов", - перечислил экс-аким.

Он отметил, что за время его работы построили 45 школ на 93 тысячи ученических мест. 36 из них уже работают, еще девять будут введены в течение этого учебного года.

По поручению Главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато проектирование 25 крупногабаритных школ, которые позволят создать 100 тысяч ученических мест. Построили более 20 тысяч социальных квартир.

"Для дальнейшего системного подхода внесли изменения в Генплан города и закрепили свыше 420 участков в рамках полицентричности: для строительства школ – 158 участков, детсадов – 185, поликлиник, родильных домов, реабилитационных центров – еще 78 участков. В рамках мастер-плана "Астана – комфортный город" провели масштабные работы по преображению столицы. Благоустроили свыше 900 дворов и общественных пространств, где горожане и гости с комфортом и пользой для здоровья проводят досуг. На Малом Талдыколе будет построен экопарк: проектно-сметная документация готова, финансирование выделено", - написал бывший аким.

Напоследок он отметил, что развитие столицы находится на особом контроле у президента.

"Выражаю всем жителям и коллегам благодарность за совместную плодотворную работу. Новому акиму столицы желаю успешной работы", - заключил Кульгинов.