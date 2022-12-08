Лента новостей
- История одной закупки: как общественное объединение инвалидов из Тараза чистило снег в селе в ВКО 21:40 9
- Казахстан намерен нарастить сотрудничество с Евросоюзом в сферах здравоохранения и фармацевтики 21:34 41
- Ложную информацию об отмене уроков в Астане распространяют в соцсетях 21:18 91
- Здание суда заминировали в Усть-Каменогорске 21:03 139
- Кульгинов своеобразно попрощался с астанчанами 20:50 323
- Казахстанский математик объясняет сложные задачи и примеры в TikTok 20:42 196
- Трактор по цене Maybach: коррупционную сделку пресекли в ВКО 20:29 334
- "Важно своевременно реагировать на социальные проблемы" — эксперты о январских событиях 20:15 218
- Декарбонизация выведет Казахстан в число ведущих мировых экономик - эксперт 20:00 264
- Выборы в сенат: о сроках, новшествах и значении для Казахстана 19:51 274
- История одной закупки: как новые водопроводы становятся долгостроями, а жители годами живут без благ цивилизации 19:34 237
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 19:14 331
- Трудно быть акимом. Какое наследие оставил после себя Кульгинов 19:06 1437
- "Доверилась казахстанским врачам" — история молодой мамы, которая борется с онкологией 18:47 622
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 18:38 318
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане, рассказала гость проекта "2022" 18:31 526
- Режим ЧС отменили в Экибастузе 18:16 335
- Отдавали земли под строительство ресторанов: как СПК распределяли участки, рассказал Антикор 18:03 624
- Митинги против коррупции проходят в Монголии 17:51 328
- Коррупционные схемы при перевозке грузов КТЖ выявил Антикор 17:33 455
- Казахстанский штангист завоевал серебряную медаль Чемпионата мира в рывке 17:11 373
- Историческая победа: Алан Курмангалиев сотворил сенсацию на чемпионате мира 16:40 777
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 16:36 1147
- История одной закупки: скандал вокруг дендракарты в Караганде. На что потратили 65 миллионов тенге? 16:33 249
- 2,5 года лишения свободы за убийство по неосторожности получил казахстанец 16:12 1026
- КТК планирует выплатить дивиденды на $1,05 млрд 16:06 406
- Женис Касымбек написал прощальный пост о своей работе акимом 15:51 2327
- Предприниматель незаконно организовал платные парковки на 5579 участках в столице 15:45 721
- Qazaq air возобновит полёты по маршруту Атырау — Уральск 15:32 402
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 15:30 431
- Премьер-министр обеспокоен ситуацией на "АрселорМиттал Темиртау" 15:16 352
- АФМ объявило вознаграждение за информацию о местонахождении рейдеров 14:55 1473
- В 10 раз сократить количество платных парковочных мест предлагают бизнесмены Астаны 14:35 524
- 12 декабря состоится расширенное заседание Правительства с участием Президента 14:31 527
- Новую теплотрассу подключают в Экибастузе 14:11 526
- 3,2 триллиона тенге из ЕНПФ потратили казахстанцы на жилье 13:57 610
- Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области 13:40 702
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 13:18 1078
- В Караганде осудили 20 обнальщиков, которые провели 135 млрд тенге через лжекомпании 12:59 575
- Выпускник "Болашака" создал самоучитель Брайля для детей на всех языках мира 12:43 560
- Глава государства принял акимов нескольких областей 12:41 402
- Подросток "заминировал" школу в Астане 12:35 673
- Владимир Зеленский стал человеком года по версии журнала Time 12:25 665
- За хищение бюджетных средств осуждены коррупционеры в Акмолинской области 12:12 5228
- По факту гибели рабочего "АрселорМиттал Темиртау" завели уголовное дело 12:09 467
- Стартовали торги акциями АО "НК "КазМунайГаз" 11:59 653
- Сколько стоит жильё в Казахстане: аналитики посчитали, как изменились цены в разных регионах в ноябре 11:44 489
- Минздрав РК и депутаты обсудили законопроект о страховании профответственности медработников 11:41 433
- Новые автомобили в Казахстане дешевле и доступнее, чем в других странах 11:21 799
- На "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий 11:17 1270
- В какие организации могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями в Алматы 11:03 468
- В завышении цен на яйца заподозрили костанайскую птицефабрику 11:02 368
- Сенат одобрил законопроект о выплате пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет 10:59 550
- Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке в Сенате 10:48 413
- Количество малых активных предприятий выросло на 10% за год в Казахстане 10:39 329
- Избран новый председатель Верховного суда РК 10:32 930
- Более 11 тысяч человек автоматически стали получателями государственных пособий 10:30 665
- Новый онкологический центр появится в Алматы 10:23 841
- В Павлодаре горела гостиница "Сарыарка" 09:39 552
- Токаев произвёл ряд кадровых изменений в судейском корпусе 09:18 9905
- Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes 08:44 474
- Край больших возможностей: что делать инвесторам на полях Абайской области? 08:30 576
- У 219 казахстанцев выявили коронавирус за сутки 08:19 513
- В продукты Microsoft интегрируют казахский язык 07:45 547
- Регистрация без SIM-карты теперь доступна в Telegram 06:39 457
- Верховный суд заменил организаторам финпирамиды условный срок на реальный 05:56 1530
- Названы самые популярные запросы в Google за 2022 год 04:42 656
- В России запущена замена Instagram 03:31 556
- Присваивать ИИН младенцам прямо в роддоме предложил депутат 02:15 686
- Гибридную электронную почту запустила "Казпочта" 01:40 536
- 19-летний подозреваемый покончил с собой в ИВС Талгара 01:04 3264
- Ситуацию с застрявшими нефтяными танкерами прокомментировали в Минэнерго РК 00:15 570
- Все соцобъекты Экибастуза подключили к теплоснабжению 07.12.2022 940
- Взрыв газа произошёл в Актюбинской области 07.12.2022 637
- Движение транспорта ограничили на республиканских трассах в Абайской области 07.12.2022 507
- Очереди за газом выстроились на заправках в Жамбылской области 07.12.2022 853
- Путин высказался о второй волне мобилизации в России 07.12.2022 13952
- Молодые алматинки создали и запустили наноспутник в стратосферу 07.12.2022 856
- Ремонт завершили на АНПЗ 07.12.2022 731
- Необходимы специальные программы для детей, совершивших преступления - Балаева 07.12.2022 586
Кульгинов своеобразно попрощался с астанчанами
Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов, лишившийся должности несколько часов назад, написал прощальный пост в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие жители столицы! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей столицы. Три с половиной года мы вместе с вами развивали наш город, работали над решением проблем, а также над тем, чтобы сделать столицу ещё лучше и комфортнее", - обратился он к астанчанам.
Кульгинов заявил, что с первого дня вступления в должность акима ежедневно встречался с жителями.
"Одним из основных вопросов на тот момент было решение проблем дольщиков. За каждым долгостроем, как вы знаете, стояли судьбы тысячи людей, которые на протяжении долгих лет ждали свои долгожданные квартиры. За это время нам удалось сократить количество дольщиков с порядка 16 тысяч семей до двух тысяч семей-дольщиков", - написал Кульгинов.
Другим важным направлением он назвал развитие окраин.
"Каждый четвёртый житель столицы живет в жилых массивах. По поручению Главы государства приняли отдельный план по развитию ЖМ. За это время проделали большой объём работ в ЖМ: построили порядка 700 км сетей газоснабжения, 42 км водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, 250 улиц, 300 дворов и общественных пространств. Значительно увеличили объём строительства как инфраструктурных (газовые тепловые станции, новая станция питьевой воды, ливневые канализационные сети и др), так и социальных объектов", - перечислил экс-аким.
Он отметил, что за время его работы построили 45 школ на 93 тысячи ученических мест. 36 из них уже работают, еще девять будут введены в течение этого учебного года.
По поручению Главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато проектирование 25 крупногабаритных школ, которые позволят создать 100 тысяч ученических мест. Построили более 20 тысяч социальных квартир.
"Для дальнейшего системного подхода внесли изменения в Генплан города и закрепили свыше 420 участков в рамках полицентричности: для строительства школ – 158 участков, детсадов – 185, поликлиник, родильных домов, реабилитационных центров – еще 78 участков. В рамках мастер-плана "Астана – комфортный город" провели масштабные работы по преображению столицы. Благоустроили свыше 900 дворов и общественных пространств, где горожане и гости с комфортом и пользой для здоровья проводят досуг. На Малом Талдыколе будет построен экопарк: проектно-сметная документация готова, финансирование выделено", - написал бывший аким.
Напоследок он отметил, что развитие столицы находится на особом контроле у президента.
"Выражаю всем жителям и коллегам благодарность за совместную плодотворную работу. Новому акиму столицы желаю успешной работы", - заключил Кульгинов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
-
Trend news
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 15:30 430
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 13:18 1077
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 5776
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 66277
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 10663
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 3734
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 12706
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17314
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3323
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1057
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33645
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1445
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2264
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45587
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6489
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10860
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2762
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53478
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1994
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20192
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8841
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3078
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2020
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4528
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3504
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2419
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2292
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5127
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2743
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36429
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20750
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9079
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6091
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3249
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28805
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44405
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3250
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18447
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5947
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10693
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5224
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4315
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4241
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11220
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43678
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4164
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3692
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13468
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4544
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21088
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6051
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5114
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6283
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10497
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8697
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4617
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12339
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4171
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4243
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5135
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36886
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5028
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6369
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4859
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5966
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6107
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47210
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4534
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61127
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16840
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20586
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5605
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5528
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6545
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6759
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8080
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15967
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9405
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 92058
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 8063
-
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 19:14 313
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 18:38 306
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 16:36 1145
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1329
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1696
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2150
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2164
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2348
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2215
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2398
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3017
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3132
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3289
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3397
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3117
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3501
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3234
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3413
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3374
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3524
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3727
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3526
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3739
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3910
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3904
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4119
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4618
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4929
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4619
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4884
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4735
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4807
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4815
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4654
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5095
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5354
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5036
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23335
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5410
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5217
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5202
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10334
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5985
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15622
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13744
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13770
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14447
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13260
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17677
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14423
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15880
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16842
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16482
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14015
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14484
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32824
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15536
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18346
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14566
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15786
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16376
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17775
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15818
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17841
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17384
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18587
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18418
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35094
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18930
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19916
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19508
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20365
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20403
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30040
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19821
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27170
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37988
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21578
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29460
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26581