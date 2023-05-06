Кульгинов обратился к молодёжи ЗКО

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Алтай Кульгинов провел встречи с жителями Западно-Казахстанской области. Особое внимание во время поездки по региону заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов уделил встречам с населением — молодёжью и сельчанами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первая встреча состоялась с жителями села Теректi Теректинского района.

"Мы хотим выслушать ваши вопросы и предложения по улучшению качества жизни на селе. Проблемы есть, и их решение должно происходить с активным участием населения, акимата и Правительства", — обратился Алтай Кульгинов к теректинцам.

Жителей западноказахстанского села волнуют вопросы развития инфраструктуры, ремонта дорог, обеспечения водой. Не менее актуальной темой является создание условий для развития сельского предпринимательства.

На сегодняшний день в рамках поручений Президента в нашей стране действуют сразу несколько программ по поддержке сельского предпринимательства. Большой потенциал для сельчан имеет программа "Ауыл аманаты", нацеленная на повышение благосостояния сельских жителей за счет развития частных подворий, а также микрокредитование молодежных инициатив.

Встреча вице-премьера с молодежью состоялась на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Представители молодежи, ставшие примером для своих сверстников, поделились историями успеха в бизнесе, спорте и общественной работе.

Алтай Кульгинов призвал молодых людей активнее участвовать в государственных программах поддержки бизнес-инициатив, серьезно подходить к своему будущего.