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Сегодня, 09:35
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Кукушкин не вышел в полуфинал теннисного турнира US Open
Несмотря на успешный старт в теннисном турнире в Америке, казахстанец Михаил Кукушкин уступил испанцу Фернандо Вердаско, занимающему в рейтинге АТР 124 строчку, в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.
Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6 в пользу испанца.
Своё выступление на турнире "Большого шлема" завершил и другой казахстанский теннисист, 25-летний Дмитрий Попко. В трёх сетах он проиграл словаку Норберту Гомбошу со счётом 4:6, 6:4, 2:6.
Казахстанский теннисист вышел в полуфинал квалификации US Open.
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