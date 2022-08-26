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пресс-служба ФТК Сегодня, 09:35
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Фото: пресс-служба ФТК

Кукушкин не вышел в полуфинал теннисного турнира US Open

Несмотря на успешный старт в теннисном турнире в Америке, казахстанец Михаил Кукушкин уступил испанцу Фернандо Вердаско, занимающему в рейтинге АТР 124 строчку, в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6 в пользу испанца.

Своё выступление на турнире "Большого шлема" завершил и другой казахстанский теннисист, 25-летний Дмитрий Попко. В трёх сетах он проиграл словаку Норберту Гомбошу со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал квалификации US Open.

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#теннис #Большой шлем #Америка
Сегодня, 09:35
116
Журналист

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