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  • Казахстанский теннисист вышел в полуфинал квалификации US Open
пресс-служба ФТК Сегодня, 09:10
119
Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал квалификации US Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин дебютировал в стартовом поединке квалификации Открытого чемпионата США (US Open) с победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Занимающий 215-ю строчку рейтинга ATP, на старте отбора к Открытому чемпионату США Кукушкин уверенно обыграл аргентинца Николаса Кикера (235 АТР) - 6:3, 6:7, 4:0. В третьем сете матча соперник Михаила отказался от продолжения борьбы. Игра продлилась два часа и 36 минут. 

За выход в финал квалификации Михаилу предстоит сразиться с испанцем Фернандо Вердаско, занимающим в рейтинге АТР 124 строчку. С ним казахстанец в этом году играл дважды: счёт в этих противостояниях равный - 1:1.

Михаил Кукушкин вышел в полуфинал квалификации "Большого шлема".

Ранее сенсационную победу на Уимблдоне в Великобритании одержала Елена Рыбакина. Для теннисистки эта победа стала первой в карьере на турнирах "Большого шлема". 

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#теннис #Большой шлем
Сегодня, 09:10
119
Журналист

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