Куклы Барби с синдромом Дауна поступили в продажу в мире

Фото: bbc.com

Барби с синдромом Дауна выпустила в продажу компания Mattel. Американский игрушечный гигант ранее подвергался критике за то, что традиционная Барби не похожа на настоящих женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Цель компании заключалась в том, чтобы "все дети увидели себя в Барби", а также "поиграли с куклами, которые не похожи на них самих". Ранее Mattel выпускала на рынок кукол со слуховым аппаратом, протезом конечности и инвалидной коляской.

Оригинальная кукла Барби, выпущенная в 1959 году, отличалась длинными ногами, тонкой талией и распущенными светлыми локонами. Ученые из Университета Южной Австралии предположили, что женщин с телосложением Барби одна к 100 000.

Лиза Макнайт, глобальный руководитель Barbie & Dolls в Mattel, сказала, что надеется, что новая кукла поможет "научить понимать и развить чувство сопереживания, что приведет к более принимающему миру".

Компания тесно сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна США (NDSS), чтобы убедиться, что её последняя кукла точно изображает человека с синдромом Дауна.

В публикации сообщается, что платье с пышными рукавами желтого и синего цветов, надетое на куклу, ассоциируется с синдромом Дауна. Барби также имеет розовый кулон на шее с тремя направленными вверх шевронами, представляющими три копии 21-й хромосомы, генетического материала, который вызывает характеристики, связанные с синдромом Дауна. Кукла также носит розовые ортопедические стельки, поскольку некоторые дети с синдромом Дауна используют такие же для поддержки своих ступней и лодыжек.

Британская модель Элли Гольдштейн, выступающая за инклюзивность, сказала, что почувствовала себя "ошеломленной", когда увидела куклу.