  • 26 Августа, 00:32
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Куат Хамитов потроллил футболистов

Сегодня, 00:20
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Sports.kz Сегодня, 00:20
Сегодня, 00:20
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Фото: Sports.kz

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу "Найман" в своем инстаграме выступил с заявлением о футболистах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В разделе "сторис" на своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал новость о том, что футболист в Замбии получил 150 яиц как лучший игрок матча. В описании казахстанский файтер пошутил следующим образом: "Хорошая идея, раз нет результата".

Отметим, что свой последний бой Хамитов провел в мае текущего года. Он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы, где победил единогласным решением судей российского бойца Залимхана Юсупова (19-15).

Куат Хамитов потроллил футболистов

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