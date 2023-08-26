Куат Хамитов потроллил футболистов

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу "Найман" в своем инстаграме выступил с заявлением о футболистах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В разделе "сторис" на своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал новость о том, что футболист в Замбии получил 150 яиц как лучший игрок матча. В описании казахстанский файтер пошутил следующим образом: "Хорошая идея, раз нет результата".

Отметим, что свой последний бой Хамитов провел в мае текущего года. Он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы, где победил единогласным решением судей российского бойца Залимхана Юсупова (19-15).