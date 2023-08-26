Куат Хамитов потроллил футболистов
Сегодня, 00:20
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Сегодня, 00:20Сегодня, 00:20
114Фото: Sports.kz
Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу "Найман" в своем инстаграме выступил с заявлением о футболистах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В разделе "сторис" на своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал новость о том, что футболист в Замбии получил 150 яиц как лучший игрок матча. В описании казахстанский файтер пошутил следующим образом: "Хорошая идея, раз нет результата".
Отметим, что свой последний бой Хамитов провел в мае текущего года. Он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы, где победил единогласным решением судей российского бойца Залимхана Юсупова (19-15).
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