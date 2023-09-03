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Куат Хамитов — Александр Шлеменко: Объявлена дата проведения боя

Сегодня, 00:30
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
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Фото: sports.kz

Поединок между казахстанским бойцом Куатом Хамитовым и российским представителем среднего дивизиона Александром Шлеменко состоится 28 сентября в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой MMA.Metaratings.ru. 

39-летний Шлеменко последний раз выходил в клетку в июле 2023 года на турнире Shlemenko FC 8 против Алекса Оливейры. Это противостояние завершилось в пользу Александра удушающим приемом в первом раунде. На его счету 62 победы, 15 поражений и одна ничья.

35-летний Хамитов последний бой провел в мае 2023 года на турнире Hardcore MMA 62, одержав победу над Залимханом Юсуповым единогласным решением судей. В его активе 24 победы, восемь поражений и одна ничья.

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